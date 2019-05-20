السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي



جدة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر المنظمة في جدة اليوم ، رئيس مجلس الإفتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن بيه، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ونوه الشيخ بن بيه بجهود منظمة التعاون الإسلامي وبالدور الذي تضطلع به خدمةً لدول وشعوب العالم الإسلامي، مشدداً على ضرورة التعاون بين الجانبين.

من جهته، رحب العثيمين بوفد مجلس الإفتاء الإماراتي، واستعرض خلال اللقاء جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر قَيم الوسطية والتسامح، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مسيرة المنظمة التي مر على تأسيسها 50 عاماً.

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18:10ت م

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