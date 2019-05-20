السعودية اليوم / الدكتور العويشق يلتقي المبعوث الخاص للمملكة المتحدة



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي جوليان رايلي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء استراتيجية المملكة المتحدة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي, وماتشتمل عليه من أبعاد سياسية وأمنية وتنموية وديموغرافية وبيئية, وأولويات التعاون بينهما، وأبرز التحديات وأهم الفرص فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية في منطقة البحر الأحمر.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول الارتباط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وأهمية مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر، والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأشار الدكتور العويشق، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة.

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18:09ت م

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