

كثّفت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية التفتيشية على مباني المعتمرين والزوار والمحلات التجارية التي بدأت أعمالها منذ خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير إدارة السلامة بالإدارة المقدم المهندس فواز بن إبراهيم الزايدي أنه تم تنفيذ أكثر من 2146 جولة ميدانية شملت الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم وعدد من الأنشطة التجارية على اختلاف استخداماتها.

وأضاف أنه روعي في الخطة متابعة قيام شركات ومؤسسات السلامة والمصاعد الكهربائية بأعمال الصيانة الدورية قبل بداية الشهر الفضيل لضمان جاهزية الأنظمة وفعاليتها أثناء الحوادث، وكذلك رصد أي ملاحظات قد تتسبب في الحوادث - لا سمح الله - واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ومعالجة تلك التجاوزات.

وبيّن الزايدي أن الخطة اشتملت على تفعيل جانب التوعية الوقائية من خلال بث رسائل توعوية لكافة ساكني العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام باستخدام وسائل التواصل الحديثة والشاشات النقطية لإيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة.

الجدير بالذكر أن مدني العاصمة المقدسة أصدر 5755 تصريحاً لكافة الأنشطة منذ بداية هذا العام، منها 635 تصريحاً للفنادق والشقق المفروشة و228 تصريحا للمطاعم، كما وقف على أكثر من 16368 منشأة بمعدل 91 جولة كل يوم.

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17:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني العاصمة المقدسة ينفذ أكثر من 2146 جولة ميدانية على الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم مكة المكرمة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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