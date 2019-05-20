السعودية اليوم / الهلال الأحمر السعودي ينشر مؤشر رضى المستفيدين عن خدماته الإسعافية



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضى المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقا لأعلى المواصفات العالمية.

وتنشر الهيئة مؤشر رضى المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.

كما اعتمدت الهيئة عددا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.

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16:59ت م

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