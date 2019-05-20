شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش المستجدات مع السفيرين البريطاني والإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، وسفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، في استقبالين على حدة، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم (الإثنين)، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأول مدير إدارة شؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ، والاستقبال الثاني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.