الجامعة العربية تعمم دعوة قمة مكة الطارئة على الدول الأعضاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أعلن مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة عممت أمس الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية أعلن مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة عممت أمس الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية السعودية ، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعمال نص المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.



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