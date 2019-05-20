محمد بن مسعود - الدمام - قالت: رفعنا حجم الإنتاج بنسبة قدرها 4 أضعاف أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف. إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20 أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف. Advertisements 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 06:50 PM قالت: رفعنا حجم الإنتاج بنسبة قدرها 4 أضعاف قالت: رفعنا حجم الإنتاج بنسبة قدرها 4 أضعاف أعلنت إيران وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية: طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف. ، إيران تعلن وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم ،

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