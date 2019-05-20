، 3 تنبيهات متقدمة للأرصاد: أمطار غزيرة وتدن للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتتواصل حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدأت في الشرقية الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الواحدة ليلاً من يوم الثلاثاء، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والقطيف وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة.

كما بدأت في منطقة مكة المكرمة الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء وتشمل الجموم والكامل.

وبدأت الحالة في القصيم الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل البدائع والبكرية والرس والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وعنيزة وبريدة.