- 1/3
- 2/3
- 3/3
دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.
وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .
وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
"العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME"أحمد البراهيم الخليج 365 2019-05-20
دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.
وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .
وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:55 PM
انطلق بأيادٍ سعودية وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء
دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.
وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .
وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
، "العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.