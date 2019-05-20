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خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.
وبحسب الخطاب، فقد أخطرت الغرفة مكاتب السفر والسياحة بدورهم بتوعية السياح الراغبين بالسفر بعدم السفر لتركيا؛ لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم لتركيا في أي مكتب سياحي بالبحث عن بدائل سياحية آمنة.
غرفة الرياض تخاطب المكاتب السياحية للبحث عن بدائل لتركيابدر العتيبي الخليج 365 2019-05-20
خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.
وبحسب الخطاب، فقد أخطرت الغرفة مكاتب السفر والسياحة بدورهم بتوعية السياح الراغبين بالسفر بعدم السفر لتركيا؛ لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم لتركيا في أي مكتب سياحي بالبحث عن بدائل سياحية آمنة.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:48 PM
نظراً لما يتعرض له المسافر السعودي من مخاطر أمنية هناك
خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.
وبحسب الخطاب، فقد أخطرت الغرفة مكاتب السفر والسياحة بدورهم بتوعية السياح الراغبين بالسفر بعدم السفر لتركيا؛ لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم لتركيا في أي مكتب سياحي بالبحث عن بدائل سياحية آمنة.
، غرفة الرياض تخاطب المكاتب السياحية للبحث عن بدائل لتركيا ،
المصدر : الخليج 365
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