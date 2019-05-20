السعودية | الجبير يستقبل سفراء المملكة المتحدة وإيطاليا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ.

كما التقى الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

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والتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سايمون كولينز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.