السعودية | رئيس ديوان المظالم يلتقي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المناطق - واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر ديوان المظالم اليوم , معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله عامر السواحة، والوفد المرافق له .

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور اليوسف بالمهندس السواحة والوفد المرافق له ، مؤكداً معاليه الدور المهم والتعاون البنّاء بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المجال التطويري والتقني ، مشيداً بما حققته الوزارة من نقلة نوعية في مجال تقنية المعلومات، مما نستشرف معه مستقبلاً إلكترونيًا متطور يخدم البنية التقنية لجميع القطاعات.

من جانبه أثنى السواحة على الجهود المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم خدمة للمستفيدين في مجال القضاء، من خلال النقلة التقنية الفريدة في تعاملاته الإلكترونية، إلى جانب النشر الثقافي وإثرائه للمحتوى القضائي في أشكال إعلامية سهّلت إيصال المعلومة للمتلقي .

بعد ذلك أقيمت جلسة نقاش مشتركة بين الطرفين تناولت أوجه التعاون التقني القائمة، وكيفية تطويرها والحد من المعوقات التي تواجهها .

ويأتي ذلك اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التشاركية بين ديوان المظالم والجهات الأخرى ، وذلك تنفيذاً لخطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الإدارية والتعليمية بما يحقق النفع العام .