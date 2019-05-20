غرفة الرياض تطالب مكاتب السفر والسياحة بتسهيل إلغاء الحجوزات إلى تركيا

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب عجلان العجلان، رئيس غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة، بتقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم من تركيا إلى أي وجهة أخرى بعد المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون في تركيا.

وقال العجلان: خاطبنا عبر غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديين من مضايقات في تركيا.

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وتواصل تركيا عمليات قمع الحريات وتلفيق التهم لمواطني الدول التي تعارض سياسة أردوغان خاصة الدول الخليجية وبالأخص مواطني المملكة.

وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات سرقة جوازاتهم وابتزازهم، فيما هدد وزير الداخلية التركي في وقت سابق بإمكانية تلفيق التهم لمواطني أي دولة تعارض سياسية تركيا.

كما سقط عشرات الضحايا، الذين أغرتهم العروض والأسعار المتدنية، في فخ العلاج في تركيا، إذ كشف العديد منهم عن معاناة كبيرة في التعامل مع الجهات العلاجية في تركيا.