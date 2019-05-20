شكرا لقرائتكم صور.. أمطار غزيرة على أبها وضواحيها تروي الأرض وتسيل الأودية والشعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 صور.. أمطار غزيرة على أبها وضواحيها تروي الأرض وتسيل الأودية والشعاب متابعات الخليج 365 - واس Advertisements شهدت مدينة أبها وضواحيها منذ الصباح الباكر اليوم، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض وسالت الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار المتفرقة بين الغزيرة والمتوسطة محافظات محايل، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع، وطريب، كما شملت مراكز طبب و السودة والحفاير، والواديين والشعف ومركز مدينة سلطان، وبللحمر، وبللسمر، وارتفع منسوب المياه في عدد من السدود بالمنطقة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أمطار غزيرة على أبها وضواحيها تروي الأرض وتسيل الأودية والشعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.