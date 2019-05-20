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2019-05-20 شاهد.. تدفق المياه من شلالات وادي نمار بعد أمطار الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تدفقت المياه من شلالات وادي نمار بعد الأمطار التي شهدتها الرياض اليوم. وكانت عدة أحياء من العاصمة الرياض شهدت اليوم هطول الأمطار الغزيرة التي صاحبتها زخات من البرد على عدد من الأحياء، خاصة أحياء شبرا والسويدي والنظيم وغيرها.









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