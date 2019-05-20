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تنبيه من غبار يعيق الرؤية بفعل السحب الرعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبه مركز طقس العرب من تشكل الغبار بفعل هبوب السحب الرعدية وجريان السيول في جنوب غرب المملكة وشمال المنطقة الشرقية.
وتوقع المركز أن يكون طقس الليلة دافئًا في شمال غرب المملكة ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.
كما توقع أن تهطل زخات رعدية خاصة في جنوب وشرق المملكة.
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