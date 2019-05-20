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شاهد.. جريان الشوارع بعد هطول أمطار الخير على الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق العديد من المواطنين مقاطع فيديو لأمطار الخير التي هطلت اليوم على عدة أنحاء من العاصمة الرياض.
فقد هطلت الأمطار الغزيرة على حي شبرا وحي السويدي وغيرهما من الأحياء في الرياض.
وتبادل المغردون المقاطع التي صوروها من الأحياء التي يقيمون فيها، وسط دعوات بأن يعم نفعها الجميع.
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