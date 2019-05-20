2019-05-20

شاهد.. جريان الشوارع بعد هطول أمطار الخير على الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق العديد من المواطنين مقاطع فيديو لأمطار الخير التي هطلت اليوم على عدة أنحاء من العاصمة الرياض.

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فقد هطلت الأمطار الغزيرة على حي شبرا وحي السويدي وغيرهما من الأحياء في الرياض.

وتبادل المغردون المقاطع التي صوروها من الأحياء التي يقيمون فيها، وسط دعوات بأن يعم نفعها الجميع.