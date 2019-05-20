الغرفة التجارية تخاطب المكاتب السياحية لتعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

خاطبت الغرفة التجارية بالرياض، مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة.

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وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أن هذا التحرك جاء بعد تعرض السعوديين لمضايقات في تركيا، داعيًا مكاتب السياحة إلى تغيير وجهات الراغبين من تركيا إلى بلدان تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح.

يشار إلى أن “ألعجلان”، قال في وقت سابق إن الغرفة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا، يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين.

وأضاف العجلان، في بيان، أن الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم، أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في تركيا، بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجههم بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم الى حد الابتزاز في بعض الحالات، من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.