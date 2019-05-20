شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يدعو منسوبيه للالتحاق بالبرامج التدريبية الصيفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى ترحيب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، بالخطوة البناءة والمثمرة التي تبنتها وزارة التعليم، وذلك عبر اطلاقها منظومة من البرامج التدريبية الصيفية الموجهة للمعلمين والمعلمات من خلال منصة «بوابـــة التسجيل» في البرامج التدريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى دعوة مدير تعليم المنطقة كافة منسوبيه من المعلمين والمعلمات لاستثمار الاجازة الصيفية بالالتحاق في هذه البرامج النوعية التي تسعى وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والرامية في مجملها تعزيز الجانب المعرفي، خصوصاً وأن المعلم يشكل حجر الزاوية في المنظومة التربوية والتعليمية.

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كما ألمح الباحص، إلى توفير «البوابة» لحزمة من البرامج التدريبية التي تنوعت مجالاتها حسب احتياج المناطق والمحافظات التعليمية والتي خصص منها 136 برنامجاً لتعليم الشرقية تنوعت بين: برامج القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، إلى جانب برامج التوجيه والارشاد والموهبة واللغة الانجليزية والتعلم الإلكتروني، وصولاً لبرامج الحاسب الآلي والتربية الخاصة وتعليم الكبار، فضلاً عن سلسلة من برامج التطوير المهني.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن آخر موعد للتسجيل سيكون في 24 رمضان وذلك بالدخول على منصة التدريب الصيفي عن طريق نظام نور باسم المستخدم والرقم السري لكل معلم ومعلمة، وأضاف ستنطلق الدورات في الرابع من شهر ذو القعدة عام 1440 بمراكز التدريب المحددة لكل دورة.

الجدير بالذكر أن فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية انطلقت مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات، وكذلك إبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي، والتي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة من الجامعات.