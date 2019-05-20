شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير تبوك» يكلف عدداً من الأعضاء لإدارة المركز الثقافي بـ«الوجه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

بناءً على موافقة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بتشغيل المركز الثقافي بمحافظة الوجه، تم تكليف أحمد الشريف رئيساً للمركز وعضوية كل من محمد غبان، محمد البلوي، الدكتور صالح البلوي، محمد المعيقلي، محمد كلابي، محمد أبو دريهم، المهندس مساعد الشريف، الدكتورة مرزوقة البلوي، خديجة الحويطي.

على أن يكون المركز معلماً حضارياً يرتاده أهالي المحافظة وزوارها، وإقامة الندوات والمحاضرات بشتى مجالاتها التوعوية والتدريبية.