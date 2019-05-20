، بعد تحذير "ترامب" لإيران.. أمريكا تنشر فيديو لمناورات عسكرية في بحر العرب ،

نشرت البحرية الأميركية شريط فيديو أمس، يظهر سفناً حربية تابعة لأسطولها، تبحر في بحر العرب، حيث أقامت مناورات عسكرية بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من مايو (أيار) الجاري.
وأوضحت البحرية في بيان على موقعها أوردته شبكة "يورونيوز" اليوم (الاثنين)، أن البوارج وحاملة الطائرات نفذت عمليات عسكرية وأخرى تحاكي حالة حرب لتحسين العمليات التكتيكية.
وأضافت أن سفنًا حربية أميركية، أبرزها حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن شاركت في المناورات، التي تأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا حربية في بحر العرب بهدف ردع التهديد الإيراني، الذي ترى فيه خطراً على قواتها في المنطقة، فيما وصفت طهران التحركات العسكرية الأميركية بالحرب النفسية أو السيكولوجية".
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إيران من مغبة القيام بعمل عسكري ضدّ القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال "ترامب": "إذا كانت إيران تريد القتال فهذه ستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".
بعد تحذير "ترامب" لإيران.. أمريكا تنشر فيديو لمناورات عسكرية في بحر العربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
نشرت البحرية الأميركية شريط فيديو أمس، يظهر سفناً حربية تابعة لأسطولها، تبحر في بحر العرب، حيث أقامت مناورات عسكرية بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من مايو (أيار) الجاري.
وأوضحت البحرية في بيان على موقعها أوردته شبكة "يورونيوز" اليوم (الاثنين)، أن البوارج وحاملة الطائرات نفذت عمليات عسكرية وأخرى تحاكي حالة حرب لتحسين العمليات التكتيكية.
وأضافت أن سفنًا حربية أميركية، أبرزها حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن شاركت في المناورات، التي تأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا حربية في بحر العرب بهدف ردع التهديد الإيراني، الذي ترى فيه خطراً على قواتها في المنطقة، فيما وصفت طهران التحركات العسكرية الأميركية بالحرب النفسية أو السيكولوجية".
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إيران من مغبة القيام بعمل عسكري ضدّ القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال "ترامب": "إذا كانت إيران تريد القتال فهذه ستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:42 PM
شاركت فيها حاملة الطائرات أبراهام لنكولن
نشرت البحرية الأميركية شريط فيديو أمس، يظهر سفناً حربية تابعة لأسطولها، تبحر في بحر العرب، حيث أقامت مناورات عسكرية بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من مايو (أيار) الجاري.
وأوضحت البحرية في بيان على موقعها أوردته شبكة "يورونيوز" اليوم (الاثنين)، أن البوارج وحاملة الطائرات نفذت عمليات عسكرية وأخرى تحاكي حالة حرب لتحسين العمليات التكتيكية.
وأضافت أن سفنًا حربية أميركية، أبرزها حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن شاركت في المناورات، التي تأتي وسط توتر العلاقات بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا حربية في بحر العرب بهدف ردع التهديد الإيراني، الذي ترى فيه خطراً على قواتها في المنطقة، فيما وصفت طهران التحركات العسكرية الأميركية بالحرب النفسية أو السيكولوجية".
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إيران من مغبة القيام بعمل عسكري ضدّ القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال "ترامب": "إذا كانت إيران تريد القتال فهذه ستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".
، بعد تحذير "ترامب" لإيران.. أمريكا تنشر فيديو لمناورات عسكرية في بحر العرب ،
المصدر : الخليج 365
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