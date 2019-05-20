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أحجم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاثنين، عن الكشف عن نواياه بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه في المقابل لم ينفِ نيته الترشح للمنصب.
ونسبت "رويترز" إلى "هنت" قوله لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "علينا أن نرى ما سيحدث، وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التي يجب حسمها، لكن الآن ما يريدني الناس أن أركز عليه أنا والجميع في حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة لن تؤيد أبداً الخروج من "بريكست" دون اتفاق.
بريطانيا.. وزير الخارجية لا ينفي نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
أحجم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاثنين، عن الكشف عن نواياه بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه في المقابل لم ينفِ نيته الترشح للمنصب.
ونسبت "رويترز" إلى "هنت" قوله لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "علينا أن نرى ما سيحدث، وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التي يجب حسمها، لكن الآن ما يريدني الناس أن أركز عليه أنا والجميع في حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة لن تؤيد أبداً الخروج من "بريكست" دون اتفاق.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:35 PM
"هنت" أشار إلى أن التركيز الآن على "بريكست"
أحجم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاثنين، عن الكشف عن نواياه بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه في المقابل لم ينفِ نيته الترشح للمنصب.
ونسبت "رويترز" إلى "هنت" قوله لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "علينا أن نرى ما سيحدث، وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التي يجب حسمها، لكن الآن ما يريدني الناس أن أركز عليه أنا والجميع في حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة لن تؤيد أبداً الخروج من "بريكست" دون اتفاق.
، بريطانيا.. وزير الخارجية لا ينفي نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء ،
المصدر : الخليج 365
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