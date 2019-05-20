محمد بن مسعود - الدمام - اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة. تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. رئيس الأمر بالمعروف بالأفلاج يزور مشرف كليات جامعة سطام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20 زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة. تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. Advertisements 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 05:32 PM اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج، الشيخ زيد الدليل، المشرف على كليات جامعة سطام بمحافظة الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة. تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ، رئيس الأمر بالمعروف بالأفلاج يزور مشرف كليات جامعة سطام ،

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