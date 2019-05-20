- 1/2
- 2/2
تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.
واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.
الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20
تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.
واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:14 PM
في جميع مناطق المملكة أسبوعيًا انطلاقًا من مبدأ الشفافية
تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.
واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.
، الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.