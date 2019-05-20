، للمرة الثالثة.. "تعليم الطائف" تعيد اختبار التشكيلات الإشرافية ،

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ستعيد إدارة تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة اختبار التشكيلات الإشرافية في شهر ذي الحجة القادم، بعد شكاوى العديد من المرشحين والمرشحات بصعوبة الأسئلة وصياغتها، إضافة لمشكلة تقنية في إظهار عدم دقة نتائج الاختبار، وسط مطالباتهم بأن يكون الاختبار ورقياً، وينهي أمر جهد إعادة الاختبارات في مكاتب التعليم، وما يتطلبه من لجان وملاحظين وميزانيات لإجراء هذه الاختبارات.
وتقوم تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة بإعادة اختبار التشكيلات الإشرافية في 27/ 12/ 1440هـ للمرة الثالثة؛ لتذمر المتقدمين من نتائج الاختبار، من صعوبة الأسئلة إضافة لتطبيق برنامج تقني من قبل الشؤون المدرسية لأداء الاختبار.
واستغرب المتقدمون من استخدام برنامج غير مطبق في الوزارة وتطبيقه عليهم، مثمنين لـ"تعليم الطائف" إعادة الاختبار، لكن هناك سلبيات في الاختبارات السابقة؛ منها عدم تطبيق الاختبار الورقي وهو الأسلم بعيداً عن الأخطاء التقنية، كما أن أسئلة الاختبار في بعض المجالات صاحبها بعض الأخطاء من حيث الصياغة، إضافة لصعوبة الأسئلة المبالغ فيها في بعض المجالات.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات للتشكيلات الإشرافية والذين اجتازوا الاختبار، ونظراً لوجود عجز واحتياج قائم في بعض التخصصات والمجالات ستتاح الفرصة مرة أخرى لدخول الاختبار لمن يرغب في إعادة الاختبار من المسجلين بمنظومة التشكيلات الإشرافية عبر برنامج "تشكيل".
للمرة الثالثة.. "تعليم الطائف" تعيد اختبار التشكيلات الإشرافيةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-20
ستعيد إدارة تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة اختبار التشكيلات الإشرافية في شهر ذي الحجة القادم، بعد شكاوى العديد من المرشحين والمرشحات بصعوبة الأسئلة وصياغتها، إضافة لمشكلة تقنية في إظهار عدم دقة نتائج الاختبار، وسط مطالباتهم بأن يكون الاختبار ورقياً، وينهي أمر جهد إعادة الاختبارات في مكاتب التعليم، وما يتطلبه من لجان وملاحظين وميزانيات لإجراء هذه الاختبارات.
وتقوم تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة بإعادة اختبار التشكيلات الإشرافية في 27/ 12/ 1440هـ للمرة الثالثة؛ لتذمر المتقدمين من نتائج الاختبار، من صعوبة الأسئلة إضافة لتطبيق برنامج تقني من قبل الشؤون المدرسية لأداء الاختبار.
واستغرب المتقدمون من استخدام برنامج غير مطبق في الوزارة وتطبيقه عليهم، مثمنين لـ"تعليم الطائف" إعادة الاختبار، لكن هناك سلبيات في الاختبارات السابقة؛ منها عدم تطبيق الاختبار الورقي وهو الأسلم بعيداً عن الأخطاء التقنية، كما أن أسئلة الاختبار في بعض المجالات صاحبها بعض الأخطاء من حيث الصياغة، إضافة لصعوبة الأسئلة المبالغ فيها في بعض المجالات.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات للتشكيلات الإشرافية والذين اجتازوا الاختبار، ونظراً لوجود عجز واحتياج قائم في بعض التخصصات والمجالات ستتاح الفرصة مرة أخرى لدخول الاختبار لمن يرغب في إعادة الاختبار من المسجلين بمنظومة التشكيلات الإشرافية عبر برنامج "تشكيل".
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
04:53 PM
شكاوى من البرنامج بأنه غير دقيق والأسئلة صعبة
ستعيد إدارة تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة اختبار التشكيلات الإشرافية في شهر ذي الحجة القادم، بعد شكاوى العديد من المرشحين والمرشحات بصعوبة الأسئلة وصياغتها، إضافة لمشكلة تقنية في إظهار عدم دقة نتائج الاختبار، وسط مطالباتهم بأن يكون الاختبار ورقياً، وينهي أمر جهد إعادة الاختبارات في مكاتب التعليم، وما يتطلبه من لجان وملاحظين وميزانيات لإجراء هذه الاختبارات.
وتقوم تعليم محافظة الطائف للمرة الثالثة بإعادة اختبار التشكيلات الإشرافية في 27/ 12/ 1440هـ للمرة الثالثة؛ لتذمر المتقدمين من نتائج الاختبار، من صعوبة الأسئلة إضافة لتطبيق برنامج تقني من قبل الشؤون المدرسية لأداء الاختبار.
واستغرب المتقدمون من استخدام برنامج غير مطبق في الوزارة وتطبيقه عليهم، مثمنين لـ"تعليم الطائف" إعادة الاختبار، لكن هناك سلبيات في الاختبارات السابقة؛ منها عدم تطبيق الاختبار الورقي وهو الأسلم بعيداً عن الأخطاء التقنية، كما أن أسئلة الاختبار في بعض المجالات صاحبها بعض الأخطاء من حيث الصياغة، إضافة لصعوبة الأسئلة المبالغ فيها في بعض المجالات.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الطائف" عواض الخديدي أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات للتشكيلات الإشرافية والذين اجتازوا الاختبار، ونظراً لوجود عجز واحتياج قائم في بعض التخصصات والمجالات ستتاح الفرصة مرة أخرى لدخول الاختبار لمن يرغب في إعادة الاختبار من المسجلين بمنظومة التشكيلات الإشرافية عبر برنامج "تشكيل".
، للمرة الثالثة.. "تعليم الطائف" تعيد اختبار التشكيلات الإشرافية ،
المصدر : الخليج 365
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