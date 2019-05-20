دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper نجل الشيخ عبدالعزيز بن باز يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

روى نجل الشيخ عبدالعزيز بن باز، لحظات الوداع الأخيرة لوالده، الذي صلّى عليه 32 مليون مصلّ.

وقال نجل الشيخ عبدالعزيز بن باز، إن أباه أدّى عُمرة في مكة في آخر شهر ذي الحجة عام 1419، ورجع إلى البيت بعد أسبوع، وكان يستقبل آلاف الناس، وفي غرة محرم 1420 دخل لكي يرتاح في غرفته.

وأضاف نجل الشيخ بن باز، في تصريحات لبرنامج «من الصفر» على قناة mbc ، «في الفجر اتصلت أمي بي وطلبت مني القدوم فورًا لأن الشيخ لا يرد عليها، ونقلناه إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا لهم إنه تُوفي».

وأكمل نجل الشيخ بن باز: «اتصلت بالملك سلمان بن عبدالعزيز، وحينها كان أميرًا للرياض لأخبره بالأمر، واتفقنا أن تكون الصلاة عليه في مكة المكرمة».

ولفت إلى أن والده صلى عليه 32 مليون شخص حول العالم تقديرًا لمكانته العلمية وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن الحرم كان مليئًا عن آخره بالمصلين.