تمديد مهلة ترخيص الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية لمدة عام

وأوضحت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. مشيرة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.
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