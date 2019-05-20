ترقية وتعيين 25 قاضيا بديوان المظالم

وأكد اليوسف، أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أيا كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذه الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفيا بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
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