

الباحة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

أتلف مراقبو أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك كميات تقدر بـ 1735 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور جرى التخلص منها بالطرق المناسبة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين .

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة تلقت خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان 152 بلاغاً وجرى تحرير 599 مخالفة وإغلاق 26 محلاً مخالفاً، مشيراً إلى أنه جرى توجيه مراقبي صحة البيئة في الأمانة وبلديات المنطقة بتشديد الرقابة الميدانية وتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة إعداد وتخزين وعرض الأطعمة والمنتجات، ومعرفة مصادرها وطريقة نقلها، والالتزام بتطبيق المعايير الصحية المعتمدة في ذلك، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.

وأضاف الدكتور السواط أن هذه الجولات المكثفة سوف تستمر في الفترة القادمة مشدداً على أهمية تحقيق معايير السلامة الغذائية والصحة العامة، داعياً في ذات الوقت جميع المواطنين والمقيمين في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة للإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940, مؤكداً أن جميع البلاغات المستلمة ستحظى على الفور بالعناية والاهتمام من قبل المسؤولين والمختصين في الأمانة والبلديات التابعة لها، والذين سيباشرون ميدانياً الحالات المبلغ عنها ويستكملون الإجراءات النظامية حيالها بما يضمن سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

16:40ت م

0152





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الباحة تتلف أكثر من 1700 كيلو جراماً من المواد الغذائية وتغلق 26 محلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.