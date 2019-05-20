السعودية اليوم / أمطار غزيرة على عسير



أبهـا 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

شهدت مدينة أبها وضواحيها منذ الصباح الباكر اليوم، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض وسالت الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار المتفرقة بين الغزيرة والمتوسطة محافظات محايل، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع، وطريب، كما شملت مراكز طبب و السودة والحفاير، والواديين والشعف ومركز مدينة سلطان، وبللحمر، وبللسمر، وارتفع منسوب المياه في عدد من السدود بالمنطقة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

16:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.