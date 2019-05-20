السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

قامت قوة عراقية مشتركة اليوم بعملية أمنية لتفتيش مناطق واسعة بجنوب غربي مدينة الموصل بحثًا عن الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي .

وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم : إن العملية نفذت من ثلاثة محاور، حمام العليل وعين شلهوب وقرى الجرن وعين ناصر وقبر بن نايف, والحويش وعين الجحش.

من جانب اخر، أفاد مصدر أمني، بمقتل مدني وإصابة ثلاثة في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تل صوبان جنوب قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

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16:36ت م

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