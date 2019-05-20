السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يتفقد سير عمل معسكر خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

وقف نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأكد الدكتور الفهد بعد الجولة أن مشاركة الجمعية في خدمة المعتمرين والزوار بمكة المكرمة إنما هو امتداد لما تقدمه الكشافة السعودية في خدمة الحجاج خلال موسم الحج وهو حصيلة تعاون وجهود مشتركة بين الجمعية وقطاعاتها وشركائها من بعض الجهات الحكومية والذي يُعد ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية المطورة للجمعية وذلك بهدف تقديم خدمة نوعية للمعتمرين والزوار والصائمين تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في توفير كل سبل الراحة لهم ،وتأكيداً لروح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة.

ومن جهته أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الفترة الثانية من أعمال المعسكر ستبدأ من مساء اليوم حتى ليلة عيد الفطر ، مٌشيراً الى جاهزية المشاركين الذين يتجاوز عددهم 400 كشاف وجوال وقائد ورائد كشفي ، جرى إعدادهم عبر برامج تدريبية وتأهيلية تضمنت محاضرات عن العمل التطوعي الكشفي والمواطنة الصالحة وفن التعامل مع الآخرين.

// انتهى //

16:33ت م

0140



مكة المكرمة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسوقف نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد على أعمال الجوالة والكشافة والقيادات الكشفية المشاركين في المركز الكشفي الرمضاني الـ 40 لخدمة الزوار والمعتمرين ، يرافقه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي , حيث قاما بجولة على مواقع الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة بساحات المسجد الحرام وقفا خلالها على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية بالساحات المحيطة بالحرم وتابع أداء الكشافة للمهام والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين كتنظيم حركة مرور المعتمرين وإرشاد التائهين ودفع العربات لكبار السن وتوزيع الوجبات والمياه على الزوار والإشراف على سفر الإفطار، وجهودهم مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأكد الدكتور الفهد بعد الجولة أن مشاركة الجمعية في خدمة المعتمرين والزوار بمكة المكرمة إنما هو امتداد لما تقدمه الكشافة السعودية في خدمة الحجاج خلال موسم الحج وهو حصيلة تعاون وجهود مشتركة بين الجمعية وقطاعاتها وشركائها من بعض الجهات الحكومية والذي يُعد ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية المطورة للجمعية وذلك بهدف تقديم خدمة نوعية للمعتمرين والزوار والصائمين تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في توفير كل سبل الراحة لهم ،وتأكيداً لروح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة.ومن جهته أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الفترة الثانية من أعمال المعسكر ستبدأ من مساء اليوم حتى ليلة عيد الفطر ، مٌشيراً الى جاهزية المشاركين الذين يتجاوز عددهم 400 كشاف وجوال وقائد ورائد كشفي ، جرى إعدادهم عبر برامج تدريبية وتأهيلية تضمنت محاضرات عن العمل التطوعي الكشفي والمواطنة الصالحة وفن التعامل مع الآخرين.// انتهى //16:33ت م0140

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