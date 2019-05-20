السعودية اليوم / بلدية جوف بني هاجر تزيل 8 سيارات تالفة و3 معدات ثقيلة



الدمام 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة شاملة على بني هاجر والمراكز التابعة، لإزالة الأنقاض والنفايات والسيارات التالفة والهياكل من الساحات والشوارع الرئيسة ورفع الرمال وتسوية الأرض الفضاء، ضمن حملة معالجة التشوّه البصري لتحسين المشهد الحضري "كذا أحلى"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة جميع أمانات المملكة والبلديات التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد اليامي، أن البلدية تهدف من خلال الحملة إلى تطوير وتحسين جوانب النظافة العامة عبر إزالة جميع التشوّهات البصرية في الشوارع العامة والفرعية والساحات بالمنطقة، ورفع مخلفات البناء والأنقاض وتسوية الأرض الفضاء، وكنس وإزالة الرمال من الأرصفة والطرق، حيث تم إزالة (8) سيارات و(3) معدات ثقيلة ومرتبل، مفيداً أنه تم إنذار الجميع مسبقا بالإزالة.

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16:31ت م

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