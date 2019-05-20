السعودية اليوم/ وكيل إمارة الجوف يرأس الاجتماع التحضيري للجنة الحج العليا



الجوف 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان بقاعة الاجتماعات بمقر الإمارة اليوم، اجتماعاً تحضيرياً للجنة الحج العليا بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية .

وقال المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إن وكيل الإمارة افتتح الاجتماع التحضيري بالترحيب بالأعضاء لمناقشة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن لحج العام الحالي، والاهتمام بالمعتمرين والحجاج وتسهيل تأديتهم للعبادة، والتي هي من أولويات محاور رؤية المملكة 2030 .

وأضاف أن وكيل الإمارة ناقش رفع جاهزية الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج عبر منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والقادمين مروراً بالمنطقة وتهيئة استراحتهم بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وتحديد مسارات الحافلات تسهيلاً لتنقلهم .

وأكد الحموان أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اهتمامات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بكل ما يتعلق بتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة .

//انتهى//

16:30ت م

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