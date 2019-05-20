

الدمام 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

ضبطت بلدية محافظة الجبيل، بالتعاون والتنسيق مع فرق الدوريات الأمنية 22 شخصًا من الباعة الجائلين المخالفين، وأربعة مواقع سكنية لتخزين المواد الغذائية، فيما صادرت أكثر من 650 كرتوناً منوعاً من الخضار والفواكه.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن الحملة تأتي ضمن حملات البلدية الميدانية الشاملة للمحافظة على الصحة العامة، وشملت منطقة السوق المركزية، مبيناً أن الحملات بدأت منذ مطلع شهر رمضان الكريم، ونتج عنها إخلاء الباعة الجائلين لأماكن البيع العشوائي، ومصادرة أكثر من 650 كرتونًا منوعًا من الخضار والفواكه ومصادرة أكثر من 120 كيس مكسرات مختلفة.

وأفاد المهندس الدويش، أن الحملة ركزت جهودها في رفع الافتراش عن الأرصفة المحاذية لشارع الملك عبد العزيز بالمنطقة المركزية وبعض الشوارع المحيطة التي تستغلها العمالة المخالفة في عرض بضائعهم، وقد نتج عنها رفع كميات من المتروكات المتنوعة وضبط أكثر من 22 بائعًا متجولاً وأربعة مواقع سكنية لتخزين المواد الغذائية.

// انتهى //

16:17ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ضبط 22 بائعاً مخالفًا بمحافظة الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.