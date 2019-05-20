تقلبات جوية على الطائف ومكة وتحذير من الدفاع المدني

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الطائف

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من عدم استقرار الأحوال الجوية في الطائف وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، من بينها الخرمة وميسان وتربة ورنية.

وفي تنبيه متقدم له قال الإنذار المبكر: إن الحالة الجوية ستشهد تدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد، إضافة إلى نشاط في الرياح السطحية.

Advertisements

وأوضح الإنذار المبكر أن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني (هنا) أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.