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2019-05-20 جزر القمر : القمة العربية الطارئة في مكة تأتي تحقيقًا للأمن والحفاظ على الاستقرار متابعات الخليج 365 - واس أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية .









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