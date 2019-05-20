هل يجب إضافة ريع البيت الوقفي إلى حساب المواطن ؟ البرنامج يرد

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل، حتى لو كانت من ريع العقارات الموقوفة للأعمال الخيرية.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا جاء فيه: عندي بيت خصصته كوقف لرجل متوفى هل يوثر على الاستحقاق؟

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وردت خدمة العملاء بالقول: في حال كان العقار باسمك لابد من الإفصاح عن الدخل ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

وكشف حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم، أنه سيتم صرف مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).