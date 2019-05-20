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2019-05-20 الكويت ترحب بدعوة الملك سلمان لعقد قمة عربية طارئة في مكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements رحبت دولة الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة. وأوضحت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية اليوم أنها قد باشرت فور استلامها لدعوة المملكة العربية السعودية من الأمانة العامة إلى إرسال دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.









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