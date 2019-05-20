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المصمك يستقبل 17 ألف زائر في شعبان
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض، ما يقارب 17 ألف زائر، من ضيوف الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر شعبان الماضي.
وبلغ عدد الوفود الرسمية التي زارت متحف المصمك الشهر الماضي (473) زائراً؛ منها زيارة وزير خارجية بولندا، ورئيس هيئة الأركان الكوري، وعالم الآثار الإسلامية الدكتور الفرنسي بيير سيمون. فيما وصل عدد الزوار من المواطنين والمقيمين (16198) زائراً.
وقدّم المصمك لزواره العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة والتي تناسب كافة الفئات، إضافة إلى تقديم عروض مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض، وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، بجانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
يشار إلى أن متحف المصمك التاريخي يعد مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها إضافة إلى زيارات طلبة المدارس التعليم العام بجميع مراحله بنين وبنات وطلاب وطالبات الجامعات.
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