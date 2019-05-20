حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الـ19 من الدعم

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم، أنه سيتم صرف مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو بإذن الله.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019).

وأشار برنامج حساب متابعات الخليج 365، إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

وكشف حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

Advertisements

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).