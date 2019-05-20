فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني عبر هذا الرابط

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو مايعادلها في تخصص ( برمجة – دعم فني )، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو ما يعادلها في تخصص ( الكترونيات ـــــ اتصالات )، أودبلوم بعد الثانوية العامة لايقل عن سنة في تخصص ( طب الطورائ – الاسعافات – التمريض )، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو مايعادلها .

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم الأحد 21 / 9 / 1440هـ، وحتى يوم الخميس 25 / 9 / 1440هـ عبر البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشترط أن يتوفر في المتقدمين ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

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أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لايقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

لايقل طول المتقدم عن 168سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وأن لايكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، ويمكن الإطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها عبر الرابط (هنا) .