أبطال الدفاع الجوي .. أعين ساهرة تذود عن الوطن وتردع عدوان الحوثي

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبطال الدفاع الجوي عيون ساهرة وصقور جامحة تحلق في أرجاء الوطن، لا تدخر جهداً للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، وردع المعتدين الآثمين، فكانوا حائط الصد المنيع ضد عدوان الحوثي وصواريخ البغي الإيرانية.

لا يألو رجال الدفاع الجوي جهداً للدفاع عن حياض الوطن والمقدسات، فبفضلهم وتضحياتهم ينام متابعات الخليج 365 والمقيم مطمئنين.

يوقن متابعات الخليج 365 والمقيم أن قوات الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد، تبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والدين والأرض والعرض، ضد من سوّلت له نفسه العدوان والبغي على أطهر البقاع.

إسقاط صواريخ الحوثي

فقبل ساعات أكد عدد من السكان والأهالي في جدة أن فرق الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه المحافظة.

وكانت الدفاعات الجوية قد تمكنت من التصدي لصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإيرانية في سماء الطائف (شرق مكة 70 كم ) قبيل فجر اليوم الاثنين 15 رمضان.

تأسيس الدفاع الجوي

جاء تأسيس قوات الدفاع الجوي، إيماناً من القيادة السعودية في تأسيس قوة خاصة بالدفاع الجوي دفاعاً عن الوطن وصد أي عدوان خارجي، حيث أنشأت وزارة الدفاع هذه القوة بتعداد بسيط عام 1955 ضمن تشكيل سلاح المدفعية.

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وكان تسليحها آنذاك مدافع خفيفة عيار (30 مم) ومدافع عيار (40 مم)، وبعد فترة انضمت للخدمة مدافع ثقيلة (120 مم) و (90 مم) المضاد للطائرات، وفقاً لموقع الدفاع الجوي السعودي، الذي أشار إلى مراحل تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، مبيناً أن النواة الأولى كانت فرقة من القوات النظامية تشكلت عام 1964، ثم تتابعت خطط تطوير القوات المسلحة العربية السعودية بأحدث المعدات والأسلحة.

نقلة كبيرة في التسليح

وفي عام 1966 تقرر فصل الدفاع الجوي عن سلاح المدفعية وأصبح سلاحاً مستقلاً بذاته، وذلك بعد ما اتسعت تشكيلاته وزادت مهامه، وفي نفس العام تمت صفقة صواريخ (الهوك الأساسي المتوسط المدى)، وكانت تلك بداية النقلة الكبيرة إلى معدات أكثر تطوراً وتقنية.

وفي عام 1983 تقرر ربط قوات الدفاع الجوي بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة مباشرة، وذلك كمرحلة انتقالية لتشكيل القوة، وفي عام 1984 صدرت الأوامر السامية بأن يكون الدفاع الجوي قوة مستقلة رابعة باسم (قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي)، وذلك نتيجة لازدياد مناطق مسؤولياتها وتشعب علاقتها مع أفرع القوات المسلحة الأخرى.

أحدث الأسلحة في العالم

واليوم تضم قوات الدفاع الجوي السعودي أحدث أنظمة الدفاع الجوي على مستوى العالم، ومنها نظام الباتريوت وهو نظام دفاع جوي أمريكي الصنع الأحدث عالمياً.

كما تضم قوات الدفاع الجوي نظام الكروتال وهو نظام دفاع جوي فرنسي الصنع، يعمل في جميع الأجواء ويبلغ مداه من 5000 متر إلى 8500 متر، ونظام الشاهين وهو نسخة خاصة للسعودية من نظام الكروتال، كما تسعى المملكة لضم منظومة صواريخ “إس 400” والتي من المتوقع أن تدخل سلاح الجو السعودي خلال النص الأول من العام الجاري.