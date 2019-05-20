في يوم 15 رمضان.. مولد حفيد الرسول ووفاة نجل عمر بن الخطاب

2019-05-20

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 15 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

مولد الحسن

في مثل هذ اليوم العام الثالث هجرية، ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفاة ابن عمر بن الخطاب

في مثل هذا اليوم عام 37 هجرية، توفى عبيد الله بن عمر، وهو صحابي ونجل ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب.

محمد بن أبي بكر

في مثل هذا اليوم عام 37 هجرية، تولى محمد بن أبي بكر عرش مصر.



الدولة الأموية بالأندلس

في مثل هذا اليوم عام 138 هجرية، توجه عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ليؤسس الدولة الأموية هناك، هربًا من سيوف العباسيين.

تسليم قلعة صفد

في مثل هذا اليوم عام 584 هجرية، سلَم الصليبيون قلعة صفد لصلاح الدين الأيوبي، وذلك وفقًا لاتفاق مسبق بين الجانبين بعد سلسلة من المواجهات العسكرية.