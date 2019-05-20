الان تتابع عشرات المستوطنين اليهود وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعدد من عناصر مخابرات الاحتلال، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 46 مستوطنًا وثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك بدءًا ونفذوا جولات سريعة برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حتى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة.
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