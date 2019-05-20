الطائف.. جارة الغيم والسحاب تزادن بالأجواء الممطرة

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365:

شهدت محافظة الطائف مع إطلالة شهر رمضان المبارك أجواءً مناخية ممطرة شملت بفضل الله تعالى عموم المحافظة بما في ذلك مركزيها الهدا والشفا لتتحول الطائف إلى منظر طبيعي بديع اختلطت فيه رائحة الورد بالمطر، وتنفست الأرض عبقها.

ورسمت زخات المطر الخفيفة والمتوسطة والغزيرة لوحات بانورامية تشع بجمال وديان الطائف وسهولها وجبالها وسط شلالات منهمرة من أعالي الجبال لتسكن بطون أوديتها الخصبة.

وأسهمت الحالة المطرية التي تمر بها محافظة الطائف في اعتدال الأجواء خلال شهر رمضان المبارك، كما أكسبتها حٌلة من الجمال والبهجة من خلال تشكل السُحب وجريان الأودية مما دفع الأهالي والزوار إلى الخروج للتنزه والحرص على تناول الإفطار في المتنزهات وعلى قمم الهدا والشفا التي ترتفع نحو 2800 متر فوق سطح البحر.