شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل بـ«الدفاع المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو مايعادلها في تخصص ( برمجة - دعم فني )، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو ما يعادلها في تخصص ( الكترونيات ـــــ اتصالات )، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لايقل عن سنة في تخصص (طب الطورائ - الاسعافات - التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو مايعادلها.

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم (الأحد) 21 / 9 / 1440هـ، وحتى يوم (الخميس) 25 / 9 / 1440هـ عبر البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: www.moi.gov.sa على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لايقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولايقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وأن لايكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، ولايكون متزوجاً من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، ويمكن الإطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها عبر الرابط: www.moi.gov.sa