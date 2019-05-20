، بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.
من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.
وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.
وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.
بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانيةفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-20
ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.
من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.
وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.
وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:17 PM
أزالت البسطات العشوائية المستغلة للأرصفة ومواقف السيارات
ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.
من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.
وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.
وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.
، بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.