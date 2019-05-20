، جامعة سعود توقع اتفاقية تأجير المبنى "13" من مباني أوقافها ،

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وقعت أوقاف جامعة الملك سعود وشركة علم لأمن المعلومات، اتفاقية تأجير مبنى رقم "13" من مباني أوقاف الجامعة؛ بهدف استخدامه من قبل الشركة كمقر لمشروع رقمنة الثروة العقارية في مدينة الرياض، أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة العدل.
وحضر التوقيع الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات.
ويقع المبنى في الجهة الشرقية لمجموعة الأبراج، مجاورًا لمدخل الجامعة الجنوبي عند دوار الكتاب.
ويتألف المبنى من سبعة أدوار بمساحة مبنية إجمالية 22.732 م2، بالإضافة إلى القبو ودورين أرضي سفلي وأرضي علوي لمواقف السيارات بالإضافة لبهو المدخل، أما بقية الأدوار فهي عبارة عن مكاتب بمساحات مختلفة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، ولتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها أوقاف الجامعة والمتمثلة في بناء نموذج وقف تعليمي يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية وتعزيز جهود البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية والأبحاث الصحية وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وغيرها من الأهداف التي تتوافق مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما اشتمل عليه برنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم.
وسبق لجامعة الملك سعود أن وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات لتأجير مجموعة من الأبراج الوقفية لعدة جهات عريقة من القطاعين العام والخاص، نظرًا لما تتميز به هذه الأبراج من موقع استراتيجي هام في مدينة الرياض، وبنية تحتية داعمة لطبيعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى تلك الأبراج كونها مخدومة بشبكة طرق ونقل متطورة ويساند ذلك كله قرب الأوقاف من المشروعات التطويرية في مدينة الرياض، بالإضافة إلى قربها من المشروعات الحيوية القائمة حالياً.
جامعة سعود توقع اتفاقية تأجير المبنى "13" من مباني أوقافهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
وقعت أوقاف جامعة الملك سعود وشركة علم لأمن المعلومات، اتفاقية تأجير مبنى رقم "13" من مباني أوقاف الجامعة؛ بهدف استخدامه من قبل الشركة كمقر لمشروع رقمنة الثروة العقارية في مدينة الرياض، أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة العدل.
وحضر التوقيع الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات.
ويقع المبنى في الجهة الشرقية لمجموعة الأبراج، مجاورًا لمدخل الجامعة الجنوبي عند دوار الكتاب.
ويتألف المبنى من سبعة أدوار بمساحة مبنية إجمالية 22.732 م2، بالإضافة إلى القبو ودورين أرضي سفلي وأرضي علوي لمواقف السيارات بالإضافة لبهو المدخل، أما بقية الأدوار فهي عبارة عن مكاتب بمساحات مختلفة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، ولتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها أوقاف الجامعة والمتمثلة في بناء نموذج وقف تعليمي يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية وتعزيز جهود البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية والأبحاث الصحية وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وغيرها من الأهداف التي تتوافق مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما اشتمل عليه برنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم.
وسبق لجامعة الملك سعود أن وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات لتأجير مجموعة من الأبراج الوقفية لعدة جهات عريقة من القطاعين العام والخاص، نظرًا لما تتميز به هذه الأبراج من موقع استراتيجي هام في مدينة الرياض، وبنية تحتية داعمة لطبيعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى تلك الأبراج كونها مخدومة بشبكة طرق ونقل متطورة ويساند ذلك كله قرب الأوقاف من المشروعات التطويرية في مدينة الرياض، بالإضافة إلى قربها من المشروعات الحيوية القائمة حالياً.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:09 PM
لشركة علم لأمن المعلومات كمقر لمشروع رقمنة الثروة العقارية
وقعت أوقاف جامعة الملك سعود وشركة علم لأمن المعلومات، اتفاقية تأجير مبنى رقم "13" من مباني أوقاف الجامعة؛ بهدف استخدامه من قبل الشركة كمقر لمشروع رقمنة الثروة العقارية في مدينة الرياض، أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة العدل.
وحضر التوقيع الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات.
ويقع المبنى في الجهة الشرقية لمجموعة الأبراج، مجاورًا لمدخل الجامعة الجنوبي عند دوار الكتاب.
ويتألف المبنى من سبعة أدوار بمساحة مبنية إجمالية 22.732 م2، بالإضافة إلى القبو ودورين أرضي سفلي وأرضي علوي لمواقف السيارات بالإضافة لبهو المدخل، أما بقية الأدوار فهي عبارة عن مكاتب بمساحات مختلفة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، ولتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها أوقاف الجامعة والمتمثلة في بناء نموذج وقف تعليمي يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية وتعزيز جهود البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية والأبحاث الصحية وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وغيرها من الأهداف التي تتوافق مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما اشتمل عليه برنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم.
وسبق لجامعة الملك سعود أن وقعت خلال السنوات الماضية عدة اتفاقيات لتأجير مجموعة من الأبراج الوقفية لعدة جهات عريقة من القطاعين العام والخاص، نظرًا لما تتميز به هذه الأبراج من موقع استراتيجي هام في مدينة الرياض، وبنية تحتية داعمة لطبيعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى تلك الأبراج كونها مخدومة بشبكة طرق ونقل متطورة ويساند ذلك كله قرب الأوقاف من المشروعات التطويرية في مدينة الرياض، بالإضافة إلى قربها من المشروعات الحيوية القائمة حالياً.
، جامعة سعود توقع اتفاقية تأجير المبنى "13" من مباني أوقافها ،
المصدر : الخليج 365
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