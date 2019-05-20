محمد بن مسعود - الدمام - تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية . "القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20 أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية . 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 Advertisements 02:44 PM تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم أعربت جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها ودعمها عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والمقرر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأوضحت وزارة خارجية القمر المتحدة في بيان صادر لها اليوم أنه تحقيقاً للأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تؤكد وقوف حكومة جمهورية القمر المتحدة وشعبها بجانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد وتدعم عقد القمة العربية . ، "القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القمر المتحدة" تؤيد وتدعم عقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.